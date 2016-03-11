Советы бывалых: Милевский учит молодежь гулять после тренировок

В активной жизни молодых футболистов вне игрового и тренировочного процесса нет ничего плохого.

Об этом заявил бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, пишет "Динамо" Киев от Шурика".

Отмечается, что известный свой репутацией тусовщика футболист подчеркнул, что это — индивидуальное дело каждого.

"Могу дать совет молодым игрокам: на тренировках вы должны отдавать на сто процентов, быть полностью сосредоточенными на работе. Но в том, что касается жизни за пределами футбольного поля, никто не имеет права вам сказать, чтобы вы только сидели дома и пили молоко. Нет! Если вы хотите, вы можете спокойно провести время с друзьями. Но делать это нужно по-умному, — заявил Милевский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии Милевский отправился инспектировать ночные клубы.