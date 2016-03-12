В Италии украинская биатлонистка выиграла спринтерскую гонку

В итальянском Мартелле на этапе Кубка Международного союза биатлона (IBU) украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла спринтерскую гонку.

Об этом говорится на сайте Федерации биатлона Украины.

В ведомстве уточнили, что всего семь участниц соревнования прошли оба огневых рубежа без промахов, одной из них оказалась наша соотечественница.

"Надя показала вполне приличный ход и на последнем круге удержала преимущество в заочной борьбе со Светланой Слепцовой и француженкой Марин Болье", — добавили журналисты.

По их данным, общий зачет Кубка IBU выиграла биатлонистка из Германии Надин Хорхлер, которая в заключительной личной гонке сезона показала четвертый результат. "Лучшей из украинок здесь стала Анастасия Меркушина", — добавило агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что в немецком Арбере спортсмены из Украины выиграли две гонки шестого этапа Кубка Международного союза биатлона (IBU). Фото победителей можно посмотреть здесь.

Фото: biathlon.com.ua