Маркевич раскрыл секрет разгрома "Шахтера": готовили менять игру на контратаках и высокий прессинг

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что его команда в матче с донецким "Шахтером" полностью выполнила установку на игру.

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра".

"В футболе секретов нет. Есть настрой команды, желание играть. Когда есть дух и коллектив на поле, можно обыграть любого соперника. Сегодня так и произошло. Команда хотела выиграть — и сделала это. А секреты? В футболе все давно разведано. Я же не просто так ездил смотреть игру "Шахтера" с "Андерлехтом". "Шахтер" действительно потратил немало сил. игра по счету вроде бы была простой, но силы все равно были потрачены. Поэтому мы готовили команду менять игру на контратаках и высокий прессинг. Они выполнили установку полностью", — рассказал Маркевич.

Напомним, ранее Маркевич прокомментировал трансфер лидера атаки команды Евгения Селезнева в "Кубань".