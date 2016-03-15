Команда Реброва будет биться за нужный результат: анонс матча "Манчестер Сити" — "Динамо"

Сегодня, 15 марта, киевское "Динамо" проведет в гостях ответный матч против английского "Манчестер Сити" и предпримет все усилия, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Ведь после поражения 1:3 в Киеве украинским футболистам нужно буде забить на стадионе "Сити оф Манчестер" три гола.

Прямую трансляцию матча будут транслировать ТРК "Украина" и телеканал Футбол 1. "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию игры.

Как пишет сайт "Динамо", главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал о подготовке к ответной игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Постараемся не нервничать. Если получится, то, думаю, у нас будет шанс. Голевые моменты придут, если игроки будут спокойны. Будем биться за нужный результат вне зависимости от исхода первого матча", — сказал Ребров.

"Нужно не терять концентрацию, надо усердно работать и быть сильными. Но еще важнее быть командой. У нас немало классных игроков, но необходимо при этом быть единым целым. Мы намерены играть с максимальной самоотдачей с первых минут, хотя это у нас не всегда получается", — сказал наставник киевлян.

Несмотря на то, что "Динамо" в весенней части сезона сыграло уже четыре матча, говорить, что команда уже полностью вошла в сезон, не приходится. Все-таки этого оказывается еще недостаточно, чтобы команда, что называется "катила". Отсюда и совершенно неопределенные ожидания, каким же "Динамо" предстанет на "Сити оф Манчестер", пишет Sport.ua.

Так ли велико превосходство в классе на данный момент четвертой команды АПЛ над чемпионом Украины и нынешним лидером турнирной таблицы, которое мы видели три недели назад? Или же эффект первой после межсезонья игры был основной причиной того, что команда Сергея Реброва совершала такие вопиющие ошибки у своих ворот, а у противоположных — терялась еще на подступах к штрафной. И это, если кто забыл, на фоне небеспочвенных разговоров, что "Манчестер Сити" приезжал в Киев с большими кадровыми проблемами. Если вот такая игра манкунианцев, таковой высочайший уровень физической готовности, когда "Динамо" не было видно последние минут 15, это при проблемах, а что же тогда говорить о потенциале "МанСити", когда их нет?

Поражение 1:3 по горячим следам дало толчок для темы "где они, а где — мы". Наверное, такие разговоры имеют право на жизнь. Но ведь можно и возразить — когда "Динамо" обыгрывало "Арсенал", "Ньюкасл", а еще относительно недавно "Эвертон" или тот же "МанСити", мы что, тогда рядом были? Или у "Динамо" бюджет тогда был сопоставим с перечисленными клубами?

Как это ни печально, но тешить себя иллюзиями относительно исхода двухматчевого противостояния после домашнего фиаско, только обманываться. Может, за полувековую историю еврокубковых матчей и есть примеры камбеков после таких поражений, какое было у "Динамо" в первом матче. Если нечто подобное случится сегодня — будет нам счастье. Но если команда Сергея Реброва отыграет так, что после игры можно будет уйти с поля с высоко поднятой головой, разве истинный любитель футбола бросит камень в команду и не скажет искреннее "спасибо" футболистам за игру, как и за весь еврокубковый сезон?

Три матча после своего триумфа в Киеве провела и команда Мануэля Пеллегрини, и то, что у "горожан" по-прежнему не все ладно, только лишний раз подчеркнули результаты. Сначала было болезненное поражение 0:3 от "Ливерпуля", затем разгром 4:0 "Астон Виллы", которую сейчас в АПЛ обыгрывают все, и, наконец, в минувший уик-энд ничья 0:0 с "Норвичем", который находится в турнирной таблице в зоне вылета. Вроде бы такие результаты хоть чуть-чуть могли бы нам добавить надежды, но сколько раз мы уже видели, когда команды, не блистающие на внутренней арене, на международной удивительным образом преображаются. Да и не будем забывать, что ставка на Лигу чемпионов у "МанСити" очень большая. Что и подтверждает сам наставник английского клуба: "Мы не собираемся играть, отталкиваясь от счета 3:1 в Киеве, мы говорим себе, что счет 0:0, и будем стараться выиграть снова".

Румынский арбитр Овидиу Хацеган выведет команды на поле "Сити оф Манчестер". Ему 35 лет, категорию ФИФА имеет с 2008 года, а предстоящая игра будет для него 66-й на международном уровне. Совсем недавно мы имели возможность видеть Хацегана в деле, когда он работал на домашнем матче "Шахтер" против "Мальме", выигранном 4:0. Всего румын на матчах "горняков" работал трижды, да и в его послужном списке большой перечень украинских команд — сборная U-19, "Металлист", "Динамо", "Карпаты", наша национальная сборная. В уже проведенных матчах Хацеган 15 раз ставил пенальти (6 хозяевам, 9 гостям), предъявлял футболистам 14 раз (хозяева-гости 8-6), а желтые доставал из кармана 291 раз, что составляет 4,48 за игру.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Харт, Санья, Компани, Клиши, Отаменди, Сильва, Стерлинг, Фернандиньо, Фернандо, Туре, Агуэро

"Динамо": Шовковский, Драгович, Антунеш, Вида, Хачериди, Гусев, Буяльский, Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Теодорчик