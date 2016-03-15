Проявить характер и желание: эксперты дали прогнозы на матч ЛЧ "Манчестер Сити" — "Динамо"

15 марта 2016, 15:34

"Динамо" прибавляет с каждым матчем, появляется все больше уверенности в действиях команды, считает Ващук.

Эпизод первого матча соперников в Киеве

Во вторник, 15 марта, в Англии киевское "Динамо" сыграет ответный матч против английского "Манчестер Сити" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Накануне поединка футбольные эксперты дали свои прогнозы на сегодняшний матч в Манчестере  пишет Dynamo.kiev.ua.

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук в преддверии манчестерского поединка напомнил, что 19 лет назад в успех "бело-голубых" в матче с "Барселоной" тоже мало кто верил, пишет Dynamo.kiev.ua.

"Сейчас "Динамо" прибавляет с каждым матчем, появляется все больше уверенности в действиях команды. Думаю, болельщики вполне могут рассчитывать не только на достойную игру, но и на победу. Да, чтобы пройти дальше нужно забить три сухих мяча. Проще сказать, чем сделать, но шансы есть всегда. Нередко бывает, что когда забиваешь первый, то потом в ворота соперника и второй тут же влетает. Посмотрим, как будет развиваться ситуация на поле.

Уместно ли вспомнить игру с "Барселоной" в 1997? Это разные матчи, но тогда удалось выиграть за счет характера и желания, сейчас эти качества тоже не будут лишними. Нам ведь тогда тоже все говорили, что нас сейчас вынесут", — заявил Ващук.

В свою очередь бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд предположил, что в сегодняшнем матче будет зафиксирована ничья.

"Учитывая все обстоятельства, именно этот результат будет самым приемлемым для соперников. Надеюсь, жребий четвертьфинала будет благоприятным для "горожан". Встречи с "Бареслоной" или "Баварией" могут стать фатальными для "Манчестер Сити", — заявил Фердинанд.

А экс-защитник киевского "Динамо" Владимир Бессонов считает, что киевлянам трудно на что-то рассчитывать после домашнего поражения 1:3. "Думаю, "Динамо" предстоит сыграть за свой престиж и продемонстрировать хороший футбол. Даже ничья будет результатом вполне приемлемым. Конечно, учитывая то, что забивать нужно не менее трех голов, необходимо с первых минут проявлять активность в середине поля. Впрочем, глобальный прессинг в игре против такого соперника не пройдет, и сомневаюсь, что тренерский штаб нашей команды выберет именно такую тактику. Предполагаю, что динамовцы попытаются использовать скорость игроков группы атаки и поймать манчестерцев на контратаке. С другой стороны, "МанСити", имея два мяча преимущества, раскрываться тоже не будет. Англичане явно захотят играть осторожно", — считает Бессонов.

Экс-защитник киевского "Динамо" Стефан Решко заявил, что выход в следующий раунд турнира для "Динамо" нереален. "Сейчас важно красиво уйти из Лиги чемпионов. Мы все так долго ждали участия киевлян в плей-офф этого турнира, что тяжело будет пережить очередное поражение...

Однако не думаю, что подопечные Сергея Реброва это допустят. К тому же, мне кажется, "Манчестер Сити", который не совсем удачно выступает сейчас на внутренней арене, вряд ли станет действовать в поединке с "Динамо" с запредельной отдачей. Надеюсь, итог первого матча расслабил нашего соперника. Поэтому рискну предположить, что в Манчестере киевляне добьются победы со счетом 2:1", — считает Решко.

Вместе с тем, легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо оставил "Динамо" двадцать процентов. "Нет у команды средней линии. Рыбалка больной, Гармаш не в форме. В Киеве и уступили "МанСити", потому что проиграли середину. А дома англичане отсиживаться в защите не будут", — заявил Сабо.

Напомним, в первом матче 1/8 ЛЧ "Динамо" уступило англичанам со счетом 1:3.

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