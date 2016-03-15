1/8 Лиги чемпионов: после первого тайма "Манчестер Сити" и "Динамо" играют вничью

Подопечные Сергея Реброва сражаются с грозным "Манчестер Сити".
Во вторник, 15 марта, в Англии проходит ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между местным "Манчестер Сити" и киевским "Динамо".
После первого тайма счет встречи 0:0.
Команды начали поединок в следующих составах:
"Манчестер Сити": Харт — Сабалета, Компани, Отаменди, Клиши — Фернандо, Фернандиньо — Хесус Навас, Яя Туре, Давид Силва — Агуэро
Запасные: Кабальеро, Стерлинг, Коларов, Бони, Мангала, Демикелис, Гарсия
"Динамо": Шовковский — Вида, Хачериди, Драгович, Антунеш — Ярмоленко, Гармаш, Велозу, Буяльский, Гусев — Теодорчик
Запасные: Рудько, Данило Силва, Яковенко, Сидорчук, Корзун, Дерлис Гонсалес, Макаренко
Напомним, в первом матче 1/8 ЛЧ "Динамо" уступило англичанам со счетом 1:3.