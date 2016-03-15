В Англии "Динамо" раскатало нулевую ничью и вылетело из Лиги чемпионов, видео опасных моментов

Во вторник, 15 марта, в Англии состоялся ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между местным "Манчестер Сити" и киевским "Динамо".

Игра завершилась со счетом 0:0. Таким образом, киевляне закончили выступления в самом престижном европейском клубном турнире, а подопечные Мануэля Пеллегрини вышли в четвертьфинал ЛЧ.

"Манчестер Сити" — "Динамо" 0:0

"Манчестер Сити": Харт — Клиши, Отаменди (Демикелис, 24), Компани (Мангала, 7), Сабалета — Фернандиньо, Фернандо – Силва (Стерлинг, 79), Туре, Навас — Агуэро

"Динамо": Шовковский — Антунеш, Драгович, Хачериди, Вида — Велозу – Гусев (Яковенко, 62), Буяльский, Гармаш (Сидорчук, 64), Ярмоленко – Теодорчик (Гонсалес, 46)

Предупреждения: Отаменди – Антунеш, Гармаш

Напомним, в первом матче 1/8 ЛЧ "Динамо" уступило англичанам со счетом 1:3.

Видео: rutube.ru.