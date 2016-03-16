Лига чемпионов: "Барселона" в гостях разбивает "Арсенал" и выходит в четвертьфинал

В среду, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и лондонским "Арсеналом".

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев. Таким образом, "Барселона" вышла в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира.

"Барселона" — "Арсенал" 3:1

Голы: Неймар, 18, Суарес, 64, Месси, 88 — Эльнени, 51

"Барселона": тер Штеген — Альба, Маскерано, Матье, Алвес — Иньеста (Роберто, 72), Бускетс, Ракитич (Туран, 77) — Неймар, Суарес, Месси

"Арсенал": Оспина — Монреаль, Габриэль, Косельны, Бельерин — Эльнени, Фламини (Кокелен, 45) — Санчес, Езил, Ивоби (Жиру, 73) — Уэлбек (Уолкотт, 73)

Предупреждения: Фламини, Габриэль, Санчес, Туран, Жиру

Напомним, ранее сообщалось, что в Англии "Динамо" раскатало нулевую ничью и вылетело из Лиги чемпионов.