Украинки завоевали две медали на чемпионате мира по легкой атлетике

Украина завоевала две медали на Чемпионате мира по легкой атлетике в закрытом помещении, который с 17 по 20 марта проходит в США.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, Анастасия Мохнюк выиграла "серебро", а Алина Федорова завоевала бронзовую медаль.

Обе украинки завершили соревнования с личными рекордами и сейчас возглавляют европейский топ-лист сезона. .

Мохнюк по сумме пяти видов набрала 4847 очков, Федорова — 4770. Победила с лучшим результатом сезона в мире Брианне Тиссен-Итон из Канады (4881).

На протяжении соревнований Мохнюк также установила три личных рекорда в отдельных видах: в беге на 60 м с барьерами (8,11), в толкании ядра (15,01 м) и в прыжках в длину (6,66 м). Соревнования в прыжках в высоту она завершила с результатом 1,85 м, а 800 м преодолела за 2.23,19 хв.

Федорова начала соревнования с личного рекорда на 60-метровке с барьерами (8,27 сек). После чего прыгнула в высоту на 1,85 м, выиграла толкание ядра (15,44 м), была третьей в прыжках в длину (6,33 м), а 800 метров пробежала за 2.20,42 мин.

Для Федоровой эта медаль чемпионатов мира в помещении стала уже второй в карьере. Два года назад, в Сопоте, Алина также выиграла "бронзу".