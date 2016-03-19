Премьер-лига: полтавчане в гостях разгромили "Металлист", видео голов

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.
В субботу, 19 марта, в Харькове в матче Премьер-лиги местный "Металлист" принимал полтавскую "Ворсклу". Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.
"Металист" — "Ворскла" 0:3
Голы: Хлебас, 17, Шиндер, 29 (с пенальти), 50
"Металлист": Каневцев — Зубейко, Зотько (Даценко, 55), Полянский, Бобко (Каплиенко, 73) — Харатин, Касьянов — Корнев, Барилко (Третьяков, 60), Соболь — Приемов
"Ворскла": Непогодов — Симинин, Чеснаков, Дитятьев, Пердута — Скляр (Довгий, 77), Ткачук, Ребенок — Хлебас (Сапай, 81), Шиндер, Коломоец (Ковпак, 70)
Предупреждения: Бобко, Барилко, Харатин, Касьянов — Скляр, Коломоец
Напомним, ранее сообщалось, что "Сталь" добыла минимальную победу над "Говерлой".
Фото: ФК "Ворскла".
Видео: my.mail.ru.