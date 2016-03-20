Чемпионат Украины: "Динамо" обыграло "Зарю" и сохраняет лидерство, видео гола

Сегодня, 20 марта, в матче 19-го тура чемпионата Премьер-лиги киевское "Динамо" минимально обыграло луганскую "Зарю" со счетом 1:0.

Единственный победный гол забил бразильский нападающий Жуонир Мораэс и принес киевлянам важные три очка.

"Динамо" — "Заря" — 1:0 (0:0)

Гол: Жуниор Мораэс, 76.

"Динамо" (Киев): Шовковский, Антунеш, Вида, Драгович, Данилу Силва, Гармаш (Сидорчук, 78), Велозу, Буяльский, Гусев (Гонсалес, 63), Ярмоленко, Жуниор Мораэс (Теодорчик, 89).

"Заря" (Луганск): Шевченко, Каменюка, Чечер, Гордиенко, Сиваков, Тотовицкий (Сухоцкий, 82), Любенович (Липартия, 60), Караваев, Петряк, Танковский (Чайковский, 72), Будковский.

Наказания: Гордиенко, 12. Гармаш, 32. Танковский, 51. Чечер, 78. Караваев, 81. Петряк, 87. Каменюка, 90. Сидорчук, 90 +3 (предупреждения).

Напомним, киевляне вернулись на первое место турнирной таблицы и сумели сохранить трехочковый отрыв от "Шахтера", а"Заря" остается на третьем месте.



Сегодня состоялись еще два матча Чемпионата Украины; "Днепр" минимально обыграл "Карпаты" и ничья "Олимпик" — "Волынь".

видео: ТСН