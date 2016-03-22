Коноплянка о терактах в Брюсселе: молимся за Бельгию

Полузащитник сборной Украины и испанской "Севильи" Евгений Коноплянка призвал морально поддержать Бельгию, в столице которой (Брюсселе) произошла серия терактов.

Об этом свидетельствует запись, сделанная им в Twitter-аккаунте.

В частности, украинский футболист призвал людей молиться за европейское государство.

Напомним, 22 марта в Брюсселе прогремели взрывы на территории аэропорта и в метро, по данным СМИ, погибли десятки людей. Узнать больше об инцидентах, а также посмотреть фото и видео можно в спецтеме "Главреда".