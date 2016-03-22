Форвард "Динамо" благодарит бога, что чудом уцелел при терактах в Брюсселе

Нападающий киевского "Динамо", конголезец Дьемерси Мбокани, который на правах аренды играет в английском "Норвиче", вживую наблюдал за терактами в Брюсселе.

Во время страшных событий футболист находился в аэропорту "Завентем", где был центр событий. Об этом рассказал журналист ВВС Дэн Роан, ссылаясь на источник в английском клубе, сообщает ТСН.

Там отметили, что футболист цел и невредим, однако шокирован случившимся. Сам футболист на личной странице в Facebook подтвердил, что с ним все в порядке.

"После взрыва в аэропорту" Завентем "в Брюсселе (Бельгия) мы в порядке. Спасибо, что ты Бог все время с нами, в прошлом, настоящем и будущем, аминь", — написал Мбокани.

Чуть позже он опубликовал фото из одного из терминалов брюссельского аэропорта "Шарлеруа", где ожидал своего авиарейса в столицу Конго — Киншассу.

Après l'explosion sur l'aéroport de Zaventem de Bruxelles (BELGIQUE) nous allons bien. Merci Nzambe tu es le Dieu de tout le temps, temps passé, présent plus futur amen Опубліковано Dieumerci Mbokani Bezua 22 березень 2016 р.

Напомним, по последним данным, во время терактов в Брюсселе погибли 34 человека: 20 — в метро, еще 14 стали жертвами двух взрывов в аэропорту.

фото: Facebook Дьемерси Мбокани