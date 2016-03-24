Шесть российских спортсменов лишат олимпийских медалей за употребление допинга

Шесть российских спортсменов будут лишены медалей, завоеванных на чемпионатах мира и Европы в 2010 и 2011 годах, а также на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, за употребление допинга.

Соответствующее решение объявил сегодня Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне, сообщает Радио Свобода.

Суд удовлетворил апелляцию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая касалась "выборочных" наказаний, вынесенных против шести легкоатлетов, признанных виновными в употреблении допинга.

Суд постановил, что Российское антидопинговое агентство ошибочно определило время нарушения антидопинговых норм российскими спортсменами таким образом, что это позволило нарушителям сохранить их лучшие результаты и титулы.

Судебное решение означает, что Сергей Кирдяпкин потеряет золотую медаль Олимпиады-2012 в ходьбе на 50 километров. Остальные пять наказанных спортсменов — Сергей Балукин, Валерий Борчин, Владимир Канайкин, Ольга Каниськина и Юлия Зарипова.

Россия отстранена от соревнований под эгидой IААФ после обвинений со стороны Всемирного антидопингового агентства в распространенном и поддерживаемом государством употреблении допинга российскими легкоатлетами.

За прошлый месяц еще шесть представителей сборной России в разных видах спорта не прошли допинг-тест. Так, в начале февраля допинг-проба велосипедиста команды "Катюша" Эдуарда Ворганова дала положительный результат. 7 марта в употреблении мельдония была уличена фигуристка Екатерина Боброва, а теннисистка Мария Шарапова объявила, что в ее пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии-2016, был обнаружен мельдоний. На следующий день стало известно еще о трех аналогичных случаях у конькобежца Павла Кулижникова, шорттрекиста Семена Елистратова, волейболиста Александра Маркина. Практически все перечисленные атлеты входят в элиту мирового спорта.