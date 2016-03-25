Сегодня Владимир Кличко празднует юбилей: лучшие фото из жизни боксера

Сегодня, 25 марта, живая легенда мирового бокса украинский супертяжеловес, олимпийский чемпион Владимир Кличко празднует свой юбилей, ему исполнилось 40 лет.

На профессиональном ринге Кличко провел 68 боев: 64 победы и 4 поражения.

В 2000—2003-м и 2006—2015 годах он владел титулом лучшего боксера мира в супертяжелом весе. Утратил его 29 ноября 2015 года: проиграл по очкам британцу Тайсону Фьюри. Матч-реванш предварительно запланирован на 4 июня 2016-го, который он считает своей первоочередной задачей.

Владимир Кличко не исключает своего участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

"Это было бы невероятное ощущение — выступить на Олимпиаде через 20 лет после того, как я выиграл золотую медаль в Атланте", — говорит Кличко.

Пока что о своем будущем Владимир, если и говорит, то нечетко, пишет Вести.

"После окончания карьеры возвращаться в бокс я не буду, как и особо скучать по нему. Хотя, наверное, я еще не понимаю, насколько сложной будет жизнь для меня без спорта", — сказал он.

В политике себя, в отличие от брата, Кличко-младший тоже не видит, как и вряд ли станет бизнесменом. Но не сомневается, что "найдет способ сделать свою жизнь интересной" и его не будет ждать разочарование. То шутя, то серьезно его сватают в Голливуд. К тому же у боксера есть жена и дочь, другие родственники и друзья, которым он не мог уделять достаточно внимания во время спортивной карьеры.

фото: klitschko-brothers.com; vesti-ukr.com