Убытки "Шахтера" в прошлом году перевалили за 800 миллионов

Минувший год году футбольный клуб "Шахтер" завершил с убытком в 867,590 млн гривен.

Об этом идет речь в сообщении клуба о проведении 26 апреля собрания акционеров, передают "Українські Новини".

Отмечается, что в 2014 году убыток "Шахтера" составил 1,077 млрд гривен.

Стоимость активов клуба на конец 2015 года составила 4,016 млрд гривен, дебиторская задолженность — 171,2 млн гривен.

Кроме того, в клубе уволили 78 сотрудников, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у главного тренера "горняков" Мирчи Луческу в банке владельца клуба Рината Ахметова "зависли" 20 миллионов.