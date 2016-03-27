Кубок Украины: "Шахтер" уступил полтавчанам, но вышел в полуфинал, видео голов

В воскресенье, 27 марта, в Киеве состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Донецкий "Шахтер" на правах номинальных хозяев поля принимал полтавскую "Ворсклу" и проиграл со счетом 1:2, сообщает УНИАН.

Однако, с учетом первой игры в Полтаве (4:0 в пользу "Шахтера"), дончане вышли в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

В игре на столичной "Оболонь-Арене" Дмитрий Хлебас постарался возродить интригу, забив гол уже на 28-й минуте игры. Хлебас со штрафного закрутил мяч в ближний угол, и тот от штанги влетел в сетку ворот — 0:1.

Интрига держалась до 67-й минуты, когда "Шахтер" получил право на пенальти. 11-метровый реализовал Бернард - 1:1.

Тем не менее, в данном матче победу праздновала "Ворскла". На 88-й минуте Ткачук пасом из центра вывел Хлебаса один на один с вратарем, тот ускорился и с ходу пробил в ближний угол - 1:2.

Таким образом, по сумме двух игр "Шахтер" выиграл со счетом 5:2.

"Шахтер" — "Ворскла" 1:2

Голы: Бернард, 67 (с пенальти) — Хлебас, 28, 89

"Шахтер": Сарнавский — Кобин, Ордец, Кривцов, Исмаили — Малышев, Дентиньо – Тайсон (Эдуардо, 69), Бернард, Нем (Ферейра, 65) – Гладкий (Марлос, 65)

"Ворскла": Непогодов — Симинин, Даллку, Довгий, Скляр (Ткачук, 57) — Чеснаков, Коломоец — Ребенок, Хлебас, Пердута (Квасный, 78) – Ковпак (Сапай, 46)

Предупреждения: Ордец – Симинин, Скляр, Довгий, Сапай, Коломоец.

Напомним, ранее сообщалось, что убытки "Шахтера" в прошлом году перевалили за 800 миллионов.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).

Видео: rutube.ru.