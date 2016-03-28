После первого тайма сборная Украины выигрывает у команды Уэльса: видео гола

В понедельник, 28 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит товарищеский матч между сборными Украины и Уэльса.

После первого тайма сборная Украины ведет в счете — 1:0. На 28-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко.

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

Украина: Пятов — Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук — Степаненко, Ротань, Гармаш — Ярмоленко, Коваленко — Зозуля

Запасные: Бойко, Каменюка, Тимощук, Гусев, Караваев, Будковский, Сидорчук, Путивцев, Селин, Петряк, Кравец, Шевченко, Малышев

Уэльс: Хеннесси — Честер, Э.Вильямс, Девис, Тейлор, Гантер — Черч, Хьюз, Аллен — Лоуренс, Д.Вильямс

Запасные: О.Вильямс, Исгроув, Хенли, Ричардз, Ледли, Дж. Вильямс, МакДональд, Воукс, Коттерилл, Ворд, Бредшоу, Меттьюз, Воган

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе сборная Украины минимально обыграла Кипр.

Видео: natrek.