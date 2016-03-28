Товарищеский матч: сборная Украины минимально обыграла команду Уэльса, видео гола

В понедельник, 28 марта, сборная Украины провела товарищеский матч против еще одного участника Евро-2016 — сборной Уэльса. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Михаила Фоменко.

На 28-й минует розыгрыш штрафного по центру ворот гостей завершился голом. Руслан Ротань мягко набросил в район вратарской, где Андрей Ярмоленко оказался расторопнее всех и переправил мяч в створ ворот соперника.

Украина — Уэльс 1:0

Гол: Ярмоленко, 28

Украина: Пятов, Хачериди, Кучер, Федецкий, Шевчук, Степаненко, Ротань (Сидорчук, 59), Гармаш, Коваленко, Ярмоленко, Зозуля

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Тейлор (Хенли, 72), Дэвис, Честер, Э. Уильямс (Ричардс, 65), Черч (Вокс, 61), Аллен, Хувс (Лэдли, 79), Лоуренс (Брэдшоу, 73), Джонатан Уильямс (Макдональд, 61)

Предупреждения: Гармаш, Хачериди, Федецкий, Ричардс

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе сборная Украины минимально обыграла Кипр.

Видео: natrek.