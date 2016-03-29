Ребров требует от Суркиса качественных новичков: "Динамо" нужно усиление

29 марта 2016, 16:44

Даже сейчас на каждую позицию у нашей селекционной службы есть по три игрока, отметил тренер киевлян.

Сергей Ребров

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что в ближайшее трансферное межсезонье чемпионам Украины необходимо усиление.

Об этом Ребров рассказал в интервью программе "Дубль W" на Радио "Вести", сообщает Sportarena.com.

"Если от нас будут уходить серьезные футболисты за большие деньги, то ни один тренер не скажет, что не хочет получить высококлассных игроков взамен. Если хотим конкурировать в чемпионате с "Шахтером" и в Лиге чемпионов, то нам нужно усиление", — отметил Ребров.

"В нынешних условиях президент клуба должен решить, на что он готов пойти. Я с удовольствием бы получил хороших и качественных новичков. Что будет летом? Это решать президенту", — подчеркнул главный тренер чемпионов Украины.

"Для решения серьезных задач нужны качественные игроки. Если сейчас нет такой возможности и надо растить своих футболистов, то для этого потребуется время. Не может быть такого, чтобы сразу заиграли все молодые ребята. Каждый день с ними нужно работать", — заявил Ребров.

"Есть ли список желанных приобретений? Даже сейчас на каждую позицию у нашей селекционной службы есть по три игрока, которых мы постоянно просматриваем. В случае ухода лидеров мы попытаемся вернуться к этому списку и вступить в переговоры с этими игроками. Зимой мы вступали в переговоры, но не смогли никого приобрести", — отметил он.

"Никто не знает, что будет летом. Наверное, летом придет время, когда нужно будет отпустить Ярмоленко. Не знаем, что будет с легионерами. Даже нынешний состав требует усиления, а если еще кто-то уйдет, то нужно искать новичков", — резюмировал главный тренер киевлян.

Напомним, ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Реброва с поста главного тренера команды по окончании нынешнего сезона.

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Динамо Ребров усиление трансферы
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