Премьер-лига: "Олимпик" победил "Говерлу", видео гола

В воскресенье, 3 апреля, в Ужгороде в рамках матча 20-го тура украинской Премьер-лиги местная "Говерла" проиграла донецкому "Олимпику".

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 0:2.

"Первый в противостоянии гол в его начале забил Гошкодеря, а во второй раз ворота соперника на 48-й минуте матча поразил Моха", — отметили журналисты.

"Говерла" — "Олимпик" 0:2

Голы: Гошкодеря, 6, Моха, 48;

"Говерла": Бабенко – Кутас (Еременко, 65), Ряшко, Ягодинскис, Иванов — Гончар, Гавриш, Савченко, Кузик, Гемега — Худобяк;

"Олимпик": Махарадзе — Парцвания, Гришко, Петров, Немчанинов — Танчик, Огиря, Гошкодеря, Моха (Федоров, 90+3), Поступаленко (Драченко, 33), (Доронин, 90+5) — Матяж;

Предупреждения: Иванов, Ряшко, Гончар, Кутас – Танчик, Петров, Парцвания;

Удаления: Танчик, Парцвания.

Видео гола Гошкодеря

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке в рамках матча 20-го тура украинской Премьер-лиги местная "Волынь" и одесский "Черноморец" сыграли вничью. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2