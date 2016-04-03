На этапе Кубка мира в Италии украинская гимнастка завоевала три медали

В воскресенье, 3 апреля, в итальянском городе Пезаро в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова завоевала две золотые медали и одну серебряную.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что сегодня был последний день соревнований, наша соотечественница выиграла "золото" в упражнениях с мячом и лентой.

"Этап Кубка мира в Пезаро проходил 1-3 апреля. Всего на счету украинки четыре награды, в том числе, "бронза" в многоборье", — отметили журналисты.

По их данным, в упражнении с мячом судьи оценили выступление Ризатдиновой в 18,650 балла, на пьедестале почета она опередила россиянку Дину Аверину и Мелитину Станюту из Беларуси, которые разделили второе место (у них по 18,500 балла).

"В упражнении с лентой заработала 18,600 балла, второе место разделили Аверина и Сей Ён Джей из Южной Кореи", — добавило агентство. Серебро же украинка завоевала в упражнении с обручем, чемпионкой стала Маргарита Мамун из РФ, а "бронза" досталась Авериной.

Напомним, 20 марта в столице Португалии Лиссабоне в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова также завоевала три медали. Узнать больше о ее достижениях можно здесь.

Фото: facebook.com/olympicua