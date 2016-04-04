ФФУ разрешила "Шахтеру" принимать "Динамо" на любом стадионе Украины

Клуб-заявитель должен проинформировать Дирекцию Премьер-лиги о месте проведения матча не позднее, чем за 14 дней до базовой даты тура.
Исполком Федерации футбола Украины принял решение разрешить клубам из зоны АТО ("Шахтер", "Олимпик", "Заря") принимать домашние матчи на стадионах в любых городах Украины.
Отмечается, что документ об изменениях в регламенте датированный 19 августа 2015 года, передает "Футбол 24".
Как гласит документ, клуб-заявитель должен проинформировать Дирекцию Премьер-лиги о месте проведения матча не позднее, чем за 14 дней до базовой даты тура. Дирекция ПЛ должна проинформировать клуб-заявителя, команду-соперника и Комитет арбитров Украины не позднее, чем за 12 суток до базовой даты тура.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Шахтер" может принять "Динамо" в Одессе на стадионе "Черноморец", а не заявленном стадионе "Арена Львов", что якобы является нарушением регламента.
Напомним, 13 марта, в Днепропетровске "Днепр" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:1.