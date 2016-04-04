ФФУ разрешила "Шахтеру" принимать "Динамо" на любом стадионе Украины

Исполком Федерации футбола Украины принял решение разрешить клубам из зоны АТО ("Шахтер", "Олимпик", "Заря") принимать домашние матчи на стадионах в любых городах Украины.

Отмечается, что документ об изменениях в регламенте датированный 19 августа 2015 года, передает "Футбол 24".

Как гласит документ, клуб-заявитель должен проинформировать Дирекцию Премьер-лиги о месте проведения матча не позднее, чем за 14 дней до базовой даты тура. Дирекция ПЛ должна проинформировать клуб-заявителя, команду-соперника и Комитет арбитров Украины не позднее, чем за 12 суток до базовой даты тура.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Шахтер" может принять "Динамо" в Одессе на стадионе "Черноморец", а не заявленном стадионе "Арена Львов", что якобы является нарушением регламента.

Напомним, 13 марта, в Днепропетровске "Днепр" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:1.