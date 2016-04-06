Кубок Украины: "Днепр" победил "Сталь" с разгромным счетом и вышел в полуфинал, видео голов

В среду, 6 апреля, в Днепропетровске завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Днепр" принимал на своем поле "Сталь" из Днепродзержинска.

Подопечные Мирона Маркевича одержали победу со счетом 4:1, сообщает УНИАН.

По сумме двух матчей "Днепр" выиграл со счетом 7:1 и вышел в полуфинал Кубка.

В ответной игре хозяева быстро завладели инициативой и уже в середине первого тайма открыли счет. На 29-й минуте Денис Политыло со штрафного навесил на дальнюю штангу и набежавший Леонардо Де Матос головой переправил мяч в ближний угол ворот. При этом игрок "Днепра" ударился о штангу и ему понадобилась помощь медиков.

После перерыва "Днепр" уверенно наращивал свое превосходство. На 48-й минуте Матеус забил второй гол, на 61-й он сделал дубль и довел преимущество своей команды до крупного (3:0). А на 64-й Валерий Лучкевич забил четвертый гол. И лишь на 85-й минуте Денис Васин забил гол престижа в составе "Стали".

Таким образом, определился полный состав команд-участниц полуфинала, жеребьевка которого состоится в пятницу в столичном Доме футбола.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" потерпело сенсационное поражение от "Александрии".

Видео: ТСН.