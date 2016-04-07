"Горняки" против "архиепископов": анонс матча 1/4 Лиги Европы "Брага" — "Шахтер"

В четверг, 7 апреля, в Португалии состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и местной "Брагой".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет в Браге на стадионе "Брага Мунисипал" (начало запланировано на 22:00), следить за ней будет арбитр из Швеции Юнас Эрикссон.

"Что же касается сегодняшней "Браги", это команда, которая создана для того, чтобы демонстрировать спектакль", — прокомментировал на пресс-конференции будущий матч главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

По его словам, игроки португальской команды очень техничные. "Организованный коллектив, в котором футболисты знают, что делать на поле", — отметил наставник "горняков".

Ориентировочные составы:

"Брага": Матеус — Байяно, Боли, Рикардо Феррейра, Гойяно — Луис Карлос, Мауро — Педро Сантос, Рафа Силва — Стоилькович, Хассан;

"Шахтер": Пятов — Срна, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко, Малышев, Коваленко — Тайсон, Марлос — Феррейра;

Травмированные: Крислан, Руй Фонте, Жозуэ, Джаван — Азеведо, Шевчук;

Под вопросом: Ракицкий;

Дисквалифицированные: Кучер, Фред.

Напомним, ранее сообщалось, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" с минимальным счетом победил бельгийский "Андерлехт", по сумме двух игр "горняки" вышли в 1/4 финала турнира.

Видео: FC Shakhtar Donetsk