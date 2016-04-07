Украина обогнала Россию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг лучших национальных команд мира, в котором сборная Украины на 5 позиций обогнала Россию.

Национальная команда Украины теперь занимает 22-е место, пишет ua-football.com.

Россия же наоборот, опустилась с 23-й позиции на 27-ю.

Лидером стала сборная Аргентины, которая опередила Бельгию. В Топ-5 также вошли сборные Чили, Колумбии и Германии.

Соперники сборной Украины по групповому этапу Евро-2016 разместились следующим образом:

Германия — на 5-м месте (-1 позиция), Северная Ирландия — на 26-м (+2 позиции), а Польша — на 27-м (+4 позиции).

Наибольшего прогресса достигла сборная Гвинеи-Биссау, которая дважды обыграла Кению в отборе на КАН, она поднялась аж на 45 позиций и теперь занимает 102-е место рейтинга.

Рейтинг ФИФА (по состоянию на 7 апреля)

1 (2). Аргентина – 1532 очков

2 (1). Бельгия – 1352

3 (5). Чили – 1348

4 (8). Колумбия – 1337

5 (4). Германия – 1309

6 (3). Испания – 1277

7 (6). Бразилия – 1251

8 (7). Португалия – 1184

9 (11). Уругвай – 1082

10 (9). Англия – 1069...

15 (14). Италия – 999...

17 (17). Голландия – 997...

21 (24). Франция – 871

22 (27). Украина – 845...

26 (28). Северная Ирландия – 833

27 (31). Польша – 789

27 (23). Россия — 789

Напомним, 29 марта сборная Украины минимально победила команду Уэльса (1:0).