Глава Харьковской ОГА о "Металлисте" и Курченко: как пацаненок специально делает назло харьковчанам

Опальный олигарх времен беглого экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко, также сбежавший в Россию, в ситуации вокруг ФК "Металлист" ведет себя "как пацаненок".

Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин в интервью "Главкому".

"В ситуации с "Металлистом" Курченко ведет себя, как пацаненок. Он взял клуб, который не он создавал, поигрался с ним, а теперь не хочет ни продавать его, ни финансировать. Но это же все-таки не игрушка и не устаревшая модель телефона, а часть жизни города. Нужно погасить долги "Металлиста" и продать, если он не хочет дальше его содержать. Курченко — обиженный мальчик, который специально делает назло харьковчанам", — сказал Райнин.

По словам харьковского губернатора, бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рано или поздно вернется в футбол.

"Мы разговаривали с Александром Владиленовичем до того, как он это сказал. Думаю, у Ярославского болит сердце за "Металлист" и рано или поздно он, скажем так, вернется в футбол. Это мое интуитивное ощущение. Он — харьковчанин, часто приезжает в город, хотя у него большой бизнес по всему миру. Другие бизнесмены проявляют определенные желания по поводу "Металлиста", но есть много юридических моментов — в частности, накопленные долги. Кто-то их оценивает в $20 млн, кто-то — в 200 млн долларов, в зависимости от того, как считать", — добавил Райнин.

Напомним, ранее Ярославский заявил, что ждет полного краха своего бывшего детища.