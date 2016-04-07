Четвертьфинал Лиги Европы: после первого тайма "Шахтер" побеждает "Брагу"

В четверг, 7 апреля, в Португалии проходит первый матч четвертьфинала Лиги Европы между "Брагой" и донецким "Шахтером".

После первого тайма счет 1:0 в пользу подопечных Мирчи Луческу. На последней минуте первого тайма мяч в ворота хозяев забил Ярослав Ракицкий.

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Брага": Матеус, Боли, Карлос, Байяно, Силва, Хассан, Сантуш, Стоилькович,Рикарду Феррейра, Вукчевич, Гойяно

Запасные: Марафона, Пинту, Эдуарду, Джаван, Аугусто, Жока, Мауро

"Шахтер": Пятов, Степаненко, Марлос, Малышев, Ордец, Феррейра, Тайсон, Исмаили, Срна, Ракицкий, Коваленко,

Запасные: Каниболоцкий, Нем, Дентиньо, Бернард, Гладкий, Эдуардо, Кривцов.

Напомним, ранее сообщалось, что букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля.