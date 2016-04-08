Тренер "Браги" недоволен поражением: во многих моментах мы были лучше "Шахтера"

Главный тренер португальской "Браги" Паулу Фонсека заявил, что в ходе первого матча 1/4 финала Лиги Европы его команда во многих моментах была лучше, чем донецкий "Шахтер", поэтому результат "немного несправедлив".

Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции, пишет football.ua.

В то же время журналисты уточнили, что противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу "горняков", а ответный поединок состоится во Львове 14 апреля.

"Нет, еще ничего не решилось. Действительно, теперь нам будет сложнее пробиться в полуфинал. Но у нас остается надежда на то, что мы сможем забить два мяча в Украине", — отметил наставник.

По его словам, "Брага" действовала эффективно, в нападении немного лучше, чем "Шахтер". "Только в конце первого тайма мы подпустили соперника к своим воротам и был забит мяч. Это была большая игра", — добавил Фонсека.

"Во многих моментах мы были лучше, постоянно шли вперед. Этот результат немного несправедлив по отношению к "Браге", потому что мы играли хорошо… не могу выделить кого-то одного в составе соперника. "Шахтер" — добротная команда", — сказал он.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Брагой" проходил 7 апреля на территории Португалии. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов можно здесь.