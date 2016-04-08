Полуфинал Кубка Украины: "Днепр" играет с неуступчивой "Зарей", "Шахтер" — с упорной "Александрией"

Сегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка Кубка Украины, по итогам которой определились пары полуфиналистов.

По итогам жеребьевки луганская "Заря" сыграет с днепропетровским "Днепром", а "Александрия" — с донецким "Шахтером", сообщает УНИАН.

Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Согласно регламенту турнира, жребий был "слепым", команды не рассеивались и каждая могла встретиться с каждой.

Базовые даты проведения матчей полуфинала — 20 апреля и 11 мая.

В четвертьфиналах "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл полтавскую "Ворсклу", "Днепр" был сильнее "Стали" из Днепродзержинска, "Заря" одолела луцкую "Волынь", а "Александрия" сенсационно победила "Динамо".

Также напомним, в 2015 году в домашнем матче Премьер-лиги 19 июля "Шахтер" уверенно победил "Александрию" — 2:0 (дубль на счету Тейшейры 23' и 80'), в выездном матче 11 ноября "горнякам" пришлось потрудиться, чтобы вырвать победу — 3:2 (Запорожан 16'(п), Пономарь 90' — Дентиньо 14', Гладкий 43' и Тейшейра 54'). При этом хозяева более часа играли в меньшинстве, после того как арбитр на 31-й минуте удалил Шендрика из-за второй желтой карточки.

"Днепр" в домашнем матче Премьер-лиги 20 сентября проиграл "Заре" 0:3, потерпев пятое поражение подряд от луганчан. Ответный поединок команд состоится в ближайшее воскресенье, 10 апреля, и станет центральным матчем 21-го тура.

фото: shakhtar.com