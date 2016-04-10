Чемпионат Украины: "Динамо" разгромило "Волынь", "Днепр" вырвал победу у "Зари", видео голов

10 апреля 2016, 21:34

В двух матчах были забиты 6 голов.

Лаштувка забил мяч, но его не засчитали

В воскресенье, 10 апреля, в Запорожье на стадион "Славутич-Арена" завершился центральный матч 21 тура Премьер-лиги Чемпионата Украины, в котором луганская "Заря" принимала днепропетровский "Днепр" и проиграла 1:2. Любопытно, что пять предыдущих встреч закончились этих команд заканчивались победой луганчан.

Гол на 63-й минуте забил Гордиенко который замкнул передачу Любеновича.

"Заря" — "Днепр". Гол Гордиенко. 1:0

"Заря" — "Днепр". Незасчитанный мяч Лаштувки. 1:0

Любопытно, что за несколько минут до этого голкипер днепрян Лаштувка прямым ударом забил мяч в ворота из луганчан. Но поскольку это был свободный удар, то арбитр не гол не засчитал.

На 75 минуте "Днепр" сравнял счет. После комбинации Пико—Зозуля Шахов сравнивает счет головой.

"Заря" — "Днепр". Гол Шахова. 1:1

На 86-й минуте "Днепр" вышел вперед. Андерсон Пико делал прострел с левого фланга, а мяч в итоге залетел в ворота — как показал повтор, с рикошетом от Сивакова.

"Заря" — "Днепр". Автогол Сивакова. 2:1

Команды играли в следующих составах:

Заря: 1. Шевченко Ал., 5. Гордиенко, 12. Рафаэль, 3. Сиваков, 4. Чайковский ( до 80') , 6. Каменюка, 21. Опанасенко, 29. Тотовицкий ( до 72') , 34. Петряк ( до 24') , 20. Караваев, 28. Будковский 

Замены: 22. Любенович (c 24') , 11. Паулиньо (c 72') , 8. Танковский (c 80') 

Запасные: 30. Шевченко Н., 2. Сухоцкий, 44. Чечер, 10. Липартия

Днепр: 16. Лаштувка, 36. Андерсон Пико, 44. Федецкий, 30. Папа Гуйе, 15. Чигринский, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама ( до 46') , 24. Лучкевич ( до 74') , 28. Шахов, 29. Ротань, 99. Матеус ( до 90') 

Замены: 7. Руис Д.Х. (c 46') , 19. Безус (c 74') , 89. Политыло (c 90') 

Запасные: 13. Кучер Д., 3. Адамюк, 39. Сваток, 8. Эдмар 

Предупреждения: Федецкий 19', Бруно Гама 32', Лаштувка 65', Андерсон Пико 79'

 

В Киеве на НСК "Олимпийский" "Динамо" принимало "Волынь" и разгромило лучан — 3:0. Дублем отличился Ярмоленко (29' и 36'), еще один мяч на счету Гусева (33'). Оба раза Ярмоленко забивал ударом из пределов штрафной после красивых комбинаций киевлян. Он же ассистировал Гусеву, который головой расстрелял Кичака.

На 45-й минуте гости остались в меньшинстве — Шабанов схлопотал второй горчичник за срыв атаки киевлян, однако больше мячей в матче не было.

"Динамо" — "Волынь". Гол Ярмоленко. 1:0

"Динамо" — "Волынь". Гол Гусева. 2:0

"Динамо" — "Волынь". Гол Ярмоленко. 3:0

"Динамо" — "Волынь". Видео удаления Шабанова

Команды играли в следующих составах:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 4. Велозу ( до 63') , 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 20. Гусев О. ( до 63') , 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес ( до 73') 

Замены: 29. Буяльский (c 63') , 25. Гонсалес Д. (c 63') , 91. Теодорчик (c 73') 

Запасные: 72. Рудько, 18. Корзун, 19. Гармаш, 27. Макаренко Е.

Волынь: 74. Кичак, 15. Жунич, 18. Логинов, 24. Горопевшек, 30. Гуменюк О., 9. Мемешев, 13. Шабанов ( до 45') , 7. Герасимюк ( до 40') , 4. Кравченко С., 59. Деда ( до 58') , 94. Хомченко ( до 21') 

Замены: 38. Петров С. (c 21') , 26. Никитюк Р. (c 40') , 45. Шаповал В. (c 58') 

Запасные: 42. Недилько, 69. Дудик, 89. Козьбан 

Предупреждения: Шабанов 26', 45', Никитюк Р. 41', Кравченко С. 55', Гуменюк О. 72' 

Удаления: Шабанов 45'

Напомним, в Днепропетровске на стадионе "Метеор" днепродзержинская "Сталь" и донецкий "Шахтер" сыграли супер-боевую вничью — 3:3.

Видео: ВКонтакте Український Футбол, ТСН

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Днепр Динамо победа Ярмоленко чемпионат Волынь Заря Гусев
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