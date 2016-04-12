Австрийский защитник "Динамо" может продолжить карьеру в Италии

В летнее трансферное межсезонье центральный защитник киевского "Динамо" Александар Драгович может оказаться в одном из клубов Серии А.

Об этом сообщает "Спортарена" со ссылкой на Football Italia и Corriere dello Sport.

Отмечается, что руководство "Ювентуса" намерено укрепить защитные порядки команды и подписать австрийского центрбека в период летнего межсезонья.

Предполагается, что 25-летний Драгович будет подписан в стан "Ювентуса" в качестве замены уругвайцу Мартину Касересу, который должен покинуть клуб по окончании сезона.

Также в трансфере одного из лидеров "Динамо" заинтересован "Интер". Главный тренер миланцев Роберто Манчини, по сообщениям издания, является поклонником таланта Александара и намерен убедить руководство клуба подписать его в команду летом.

Трансфер Александара Драговича в Серию А оценивается в 15-20 миллионов евро. Ранее сам Драгович заявлял, что пока не знает в каком клубе будет играть в следующем сезоне, сообщив, что "не намерен загадывать наперед".

В нынешнем сезоне Драгович является безоговорочным игроком основы "Динамо". Во всех турнирах австриец наиграл 30 матчей, забив в них 1 гол.

Напомним, ранее президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что "Динамо" не получало официальных предложений от других клубов о приобретении Александара Драговича.