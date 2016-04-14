Четвертьфинал Лиги Европы: после первого тайма "Шахтер" побеждает "Брагу"

В четверг, 14 апреля, во Львове проходит ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Брагой".

После первого тайма подопечные Мирчи Луческу ведут в счете — 2:0.

Отметим, что накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Феррейра.

Запасные: Каниболоцкий, Кривцов, Дентиньо, Веллингтон Нем, Бернард, Гладкий, Эдуардо.

"Брага": Матеус, Боли, Эдуарду, Карлос, Джаван, Силва, Хассан, Феррейра, Жозуэ, Вукчевич, Гойяно.

Запасные: Марафона, Пинту, Стоилькович, Аугусто, Жока, Фортуна, Мауро.

Напомним, что первый матч этих команд в Португалии завершился победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 2:1.