Луческу о победе "Шахтера" над "Брагой": был большой спектакль

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу назвал домашнюю победу в матче 1/4 финала Лиги Европы над "Брагой" во Львове большим спектаклем.

Об этом заявил после матча с португальской командой, сообщает пресс-служба "горняков".

— Получилась очень зрелищная игра. Уверен, все счастливы, и публика, которая сегодня нас поддерживала, получила массу удовольствия. На протяжении практически всего матча скандировали: "Украина! Украина!" Это очень приятно, очень важно. Команда из Донецка с такой теплотой была встречена и поддержана сегодня здесь, во Львове… Поначалу было сложно. Думаю, "Брага" даже имела какое-то территориальное преимущество. Если бы в этот момент они забили, нам, наверное, было бы очень трудно. Мы же очень хорошо, организованно и дисциплинированно играли в обороне, перекрывали им все зоны, чтобы после отбора организовать быстрые атаки или контратаки. И у нас получилось. Первый гол — это наша коллективная атака. И Коваленко, который последним получил мяч, очень хорошо разобрался в моменте, как опытный 30-летний футболист: на замахе убрал вратаря и заработал пенальти. После этого "Брага" еще имела силы отвечать атаками, но во втором тайме они исчезли полностью. Наверное, третий гол их деморализовал, мы имели полное преимущество.

— Ранее вы говорили, что уровня "Шахтера" не хватает для победы в Лиге Европы.

— Сейчас могу повторить то же самое, не скажу ничего нового. От матча к матчу мы выглядим все лучше, но я остался при своем мнении. У меня была причина, чтобы так сказать. Шесть новых футболистов вошли в основной состав: Исмаили, Малышев, Коваленко, Феррейра, все чаще играет Ордец, после ухода Дугласа Косты основным стал Марлос. Не так легко было поменять шесть-семь исполнителей и остаться на таком уровне. Тем более вы знаете, как мы играли в Лиге чемпионов с ПСЖ и "Реалом". Сейчас команда растет от поединка к поединку. Из шести последних игр в Лиге Европы пять побед и одна ничья. Это очень важно. Мы будем готовиться к каждому последующему матчу и посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, у нас нет опыта тех команд, которые сыграют в полуфинале. Еще раз повторюсь: шесть новых футболистов в составе! Я доволен, что командные действия все лучше. Комбинации и синхронность в атаке совершенствуются. Благодаря этому мы и одержали победу. Плюс в Европе совсем другой уровень. Не то что во внутренних матчах: негативное судейство, симуляции, задержки времени и так далее… Когда команде позволяют играть, она это делает так, как сегодня.

— В чем причина такой игры? "Шахтер" находился на таком высоком уровне или "Брага" недотянула, не до конца подготовилась?

— Как я и сказал, сегодня был большой спектакль. Очень интересный матч. "Брага" продемонстрировала сильную, собранную комбинационную игру в начале встречи. Потом мы старались усложнять ее своими контратаками, где очень сильны такие футболисты, как Марлос и Коваленко. Я скажу одно: "Брага" могла сыграть лучше дома. Здесь у нас было явное преимущество.

Напомним, "Шахтер" разгромил "Брагу" — 4:0, у "горняков" отличились Срна (25, пенальти) и Коваленко (50), у "епископов" — дважды автогол в свои ворота забил Рикарду Феррейра (42 и 74).

Теперь в полуфинале Лиги Европы "Шахтеру" може достаться "Ливерпуль", "Вильяреал" или "Севилья"

Фото: ФК "Шахтер"