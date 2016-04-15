На чемпионате Европы украинская тяжелоатлетка завоевала три "золота"

В пятницу, 15 апреля, в Норвегии на европейском первенстве по тяжелой атлетике в женской весовой категории до 75 кг украинка Ирина Деха завоевала все три золотые медали.

Об этом идет речь в сообщении Федерации тяжелой атлетики.

Отмечается, что 19-летняя тяжелоатлетка из Харьковской области успешно выполнила все шесть подходов в двух упражнениях.

В рывке украинская спортсменка одолела 115 кг, в толчке показала результат в 135 кг. По итогам двух упражнений у Ирины Дехи — 250 кг.

В результате спортивная копилка украинской сборной пополнилась тремя золотыми медалями. Второе место досталось представительнице Франции Гаэль Найо-Кечанке с результатом 242 кг (110 кг + 132 кг). Третье место заняла молдаванка Наталья Прищепа - 240 кг (110 кг + 130 кг).

Напомним, ранее сообщалось, что на чемпионате Европы по тяжелой атлетике украинка завоевала "серебро".

Фото: vk.com.