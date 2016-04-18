Главный тренер харьковского "Металлиста" уходит из команды

Главный тренер футбольного клуба "Металлист" (Харьков) Александр Севидов уходит из команды.

"Севидов подал в отставку. Официальная причина — по собственному желанию, по состоянию здоровья", — пишет Matchday.ua.

По информации издания, на загородной базе "Металлиста" состоялось собрание, на котором помощник спортивного директора Вадим Заяц объявил об уходе Александра Севидова и назначении на пост главного тренера Александра Призетко, который до недавних пор работал с молодежной командой клуба.

Под его руководством дублеры "желто-синих" в десяти последних матчах одержали семь побед и трижды сыграли вничью. После 22 туров чемпионата U-21 молодежка "Металлиста" занимает пятое место.

Напомним, ранее Севидов в своей тренерской карьере Севидов тренировал "Металлург"-2 (Донецк), "Сталь" (Днепродзержинск), "Металлург" Д, "Гелиос", "Зимбру" (Кишинев), "Крымтеплицу" (Молодежное), "Говерлу", "Карпаты".