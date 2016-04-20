Повторение или месть. Названо место проведения боя-реванша Кличко с Фьюри

Бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри пройдет 9 июля в Манчестере на "Манчестер Арена".

Об этом идет речь в официальном сообщении промоутерской компании братьев Кличко Klitschko Management Group, сообщает "Обозреватель".

Поединок, в котором на кону будут стоять пояс суперчемпиона WBA, а также титулы WBO и IBO, пройдет под девизом "Повторение или месть".

Напомним, ранее Фьюри заявил, что Кличко является гораздо более сильным соперником, чем другие боксеры.