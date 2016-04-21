Сумасшедшие на стадионе. Ультрас "Динамо" обещают устроить шизу на матче с "Ворсклой"

Пока киевское "Динамо" готовится к матчу 23-го тура Премьер-лиги Украины, где оно встретится с полтавской "Ворсклой", ультрасы столичного клуба намерены устроить на стоадионе сумасшествие в стиле аргентинских Барра бравас.

Поскольку этот матч станет последней домашней игрой для киевлян в этом сезоне, внешний вид фанов должен соответствовать аргентинскому стилю — без "роз" и пиротехники, но с конфетти, свистками и кассовыми лентами.

"На аргентинских трибунах довольно часто можно увидеть такие вещи, как зонтики в цветах клуба, воздушные шарики или сандерстики (надувные полиэтиленовые палки для создания шума). Что с этим всем делать? Брать в руки и махать под ритм барабана!

Заряды, мотивы, манера шизы и поведение будет направляться определенной группой лиц — присоединяйтесь и не подсоединяйте! Мы угораем и весело проводим досуг — не время ковыряться в носу и обсуждать остроумные передачи на изумрудном газоне. Празднуем забитые голы так, будто "Динамо" выигрывает на минимум в финале Лиги чемпионов!", — говорится на странице ультрас в соцсети.

Напомним, матч "Динамо" — "Ворскла" состоится в воскресенье, 23 апреля, в 19:30.

Также напомним, что "Динамо" запретило играть в этом матче своему форварду Дмитрию Хлебасу, выступающему на правах аренды в "Ворскле".