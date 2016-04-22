Клуб Курченко исключили из Премьер-лиги — СМИ

Харьковский футболдьный клуб "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины..

Об этом идет речь в сообщении издания Sportarena.com.

Отмечается, что в результате этого, ФФУ решила не выдавать клубу аттестат на участие в Премьер-лиге в сезоне 2016/17. Это означает, что харьковская команда по окончании текущего сезона потеряет место в высшем дивизионе чемпионата Украины.

"Металлист" может подать апелляцию на такое решение. Для этого у харьковчан есть 10 дней, говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА заявил о "Металлисте" и Курченко: как пацаненок специально делает назло харьковчанам.