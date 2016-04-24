Премьер-лига: "Заря" не сумела переиграть "Волынь", видео голов

24 апреля 2016, 18:30

23-й тур завершат поединки "Александрия" — "Днепр" и "Динамо" — "Ворскла".

Футболисты луганской "Зари" не сумели переиграть "Волынь" в 23-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 1:1, пишет УНИАН.

В упорной игре первыми отличились футболисты луцкой команды, которые открыли счет на 31-й минуте. Олег Герасимюк головой сбросил мяч во вратарскую, и Анатолий Диденко несильным ударом переправил мяч в ворота. "Волынь" владела преимуществом в счете до середины второго тайма. А на 71-й минуте Джаба Липартия сбросил мяч на Паулиньо, тот чуть приблизился к воротам и с линии штрафной пробил точно в ближний угол - 1:1.

Также в этом матче команды заработали по одному удалению. На 57-й минуте красную карточку получил Миха Горопевшек, а на 82-й — Михаил Сиваков.

Таким образом, "Заря" потеряла очередные важные очки в борьбе с днепропетровским "Днепром" за 3-е место в итоговой турнирной таблице.

На счету "Зари" теперь 42 балла, а у "Днепра" - 43 - и матч в запасе, который днепропетровцы проведут сегодня вечером против "Александрии".

Как известнро, 23-й тур завершат поединки "Александрия" — "Днепр" (Днепропетровск) и "Динамо" (Киев) — "Ворскла" (Полтава), в котором может досрочно решиться судьба "золота" Премьер-лиги. Обе игры начнутся в 19.30.

фото: ua-football.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина чемпионат Волынь Заря Премьер-лига
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять