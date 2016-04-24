Премьер-лига: "Заря" не сумела переиграть "Волынь", видео голов

Футболисты луганской "Зари" не сумели переиграть "Волынь" в 23-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 1:1, пишет УНИАН.



В упорной игре первыми отличились футболисты луцкой команды, которые открыли счет на 31-й минуте. Олег Герасимюк головой сбросил мяч во вратарскую, и Анатолий Диденко несильным ударом переправил мяч в ворота. "Волынь" владела преимуществом в счете до середины второго тайма. А на 71-й минуте Джаба Липартия сбросил мяч на Паулиньо, тот чуть приблизился к воротам и с линии штрафной пробил точно в ближний угол - 1:1.



Также в этом матче команды заработали по одному удалению. На 57-й минуте красную карточку получил Миха Горопевшек, а на 82-й — Михаил Сиваков.



Таким образом, "Заря" потеряла очередные важные очки в борьбе с днепропетровским "Днепром" за 3-е место в итоговой турнирной таблице.



На счету "Зари" теперь 42 балла, а у "Днепра" - 43 - и матч в запасе, который днепропетровцы проведут сегодня вечером против "Александрии".

Как известнро, 23-й тур завершат поединки "Александрия" — "Днепр" (Днепропетровск) и "Динамо" (Киев) — "Ворскла" (Полтава), в котором может досрочно решиться судьба "золота" Премьер-лиги. Обе игры начнутся в 19.30.

фото: ua-football.com