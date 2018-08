"Динамо" с дракой победило "Ворсклу" и в 28-й раз стало чемпионом, видео гола

Несколько минут назад завершился центральный матч 23-го тура чемпионата Украины 2015-16, в котором киевское "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу" и победило с минимальный счетом — 1:0, за три тура до конца чемпионата оформив чемпионство.

У киевлян на 36-й минуте отличился Жуниор Мораес, который забил с подачи Ярмоленко. Андрей прорвался по правому флангу, не стал жадничать и отдал в центр, а там уже бразилец не сплоховал.

За несколько минут до этого "Динамо" забило, но ранее прозвучал свисток арбитра Абдулы. А еще ранее киевляне просили пенальти, но рефери раскусил симуляцию Мораеса.

Конец матча изобиловал силовыми единоборствами. На 89-минуте рослый Дитятьев жестко принял тщедушного Мораеса, после чего за одноклубника заступился Ярмоленко. На поле дошло до потасовки, в которой участвовали почти все игроки команд. После стычки Ярмоленко и Мораес схлопотали по "горчичнику".

Судья добавил 3 минуты матчу, полтавчане еще пытались атаковать, однако счет так и не изменился — 1:0, и динамовцы празднуют второе чемпионство подряд.

После этой победы в активе киевлян 64 очка, у ближайшего преследователя — донецкого "Шахтера" — 57. "Динамо" предстоят очные встречи с "Шахтером" и харьковским "Металлистом", матч с распавшимся запорожским "Металлургом" не состоится, а команде будет засчитано техническое поражение — 0:3.

Этот титул стал 28-м в карьере "Динамо" — 13 из них были добыты в чемпионатах СССР, еще 15 — в украинском первенстве.

Команды играли в следующих составах:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 24. Вида, 34. Хачериди, 4. Велозу ( до 81') , 16. Сидорчук ( до 67') , 17. Рыбалка, 20. Гусев О. ( до 67') , 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес

Замены: 19. Гармаш (c 67') , 25. Гонсалес Д. (c 67') , 29. Буяльский (c 81')

Запасные: 72. Рудько, 8. Петрович Р., 18. Корзун, 91. Теодорчик



Предупреждения: Ярмоленко 90', Жуниор Мораес 90'

Ворскла: 12. Непогодов, 3. Симинин, 4. Даллку Арм., 54. Дитятьев, 17. Чеснаков, 6. Скляр, 8. Ткачук А., 30. Бартулович ( до 62') , 40. Пердута ( до 40') , 82. Ребенок, 11. Шиндер

Замены: 23. Сапай (c 40') , 7. Громов (c 62')

Запасные: 21. Ткаченко А., 5. Довгий, 20. Квасный, 39. Мельник Б., 19. Одарюк

В параллельном матче "Александрия" принимала "Днепр" и была разгромлена — 0:4. Все мячи были забиты во втором тайме. Отличились Андерсон Пико (50'), Ротань (79'), Руис Д.Х. (89') и Бруно Гама (94').

После этой победы "Днепр" набирает 46 очков и занимает третье место украинского первенства. У идущей по пятам "Зари" — 42 очка и четвертое место.

фото: fcdynamo.kiev.ua, видео: tsn.ua