Ярмоленко показал, как "Динамо" отмечало победу над "Ворсклой", опубликованы фото

После минимальной победы "Динамо" над полтавской "Ворсклой", которая стала "золотым" матчем для киевлян и принесла титул 15-кратного чемпиона Украины, в Сети появились фото празднования динамовцами этой победы.

Лидер атаки "Динамо" — Андрей Ярмоленко — с подачи которого Жуниор Мораес забил единственный мяч, выложил у себя на страничке фото из раздевалки киевлян и с вечеринки в ночном клубе, где продолжился праздник.

Фото из раздевалки киевлян собрало за ночь почти 8 тысяч отметок "Нравится" и более сотни комментариев.

"Сашо попивает пивко", — заметил один из посетителей странички Ярмоленко.

"Андрюха без фанатизма там)", — попросил второй.

"Сегодня есть смысл просто порадоваться — не так часто в наше нелёгкое время можно на какое-то, пусть даже на очень короткое мгновение забыть о войне, о погибших, о раненых, о вдовах и сиротах, о низких зарплатах, пособиях, стипендиях, пенсиях, о высоких тарифах, дорогих харчах и шмотках, о нашей родной медицине, о политике и политиках.

Просто, сегодня окончательно стало ясно то, на что мы надеялись и во что верили. Наше "Динамо" — чемпион! С чем я всех и поздравляю! И Суркиса, и тренерский штаб во главе с Ребровым, и все службы "Динамо", и конечно же, действующих футболистов и заслуженных ветеранов команды! А также наш сайт и вообще, всех болельщиков команды, которые живут не только в Киеве и в Украине, но и далеко за её пределами! Спасибо "Динамо" за сезон"! И слава Украине!

П.С. А начнётся новый сезон, и если "Динамо" даст повод, то снова будет критика:-))) Это я гарантирую:-)))", — добавил taraskombinator1927.

Фото опубликовано YarmolenkoAndrey (@yarmolenkoandrey)Апр 24 2016 в 12:02 PDT

Празднуя досрочное чемпионство, футболисты "Динамо" облили помощника главного тренера Рауля Рианчо и завалили его на пол. Олег Гусев заявил, что испанец весь сезон был очень серьезным.



фото: tsn.ua