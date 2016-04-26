Усик объяснил, почему поражение Владимира Кличко Фьюри — плюс для супертяжелого дивизиона

Проигрыш пошел на пользу нашему спортсмену, считает боксер.
Поражение украинского боксера Владимира Кличко британцу Тайсону Фьюри является плюсом для супертяжелого дивизиона, поскольку тот после него оживился.
Об этом Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик заявил в интервью Обозревателю.
В то же время украинец выразил мнение, что проигрыш также пошел на пользу нашему спортсмену.
"Посмотрите, как оживился дивизион, какая суета пошла. А Владимир сделал из этого определенные выводы", — отметил он.
По словам собеседника журналистов, последний "очень долго был на троне". "Ему надо вернуть пояса, которые остались у Фьюри, и отдыхать", — сказал изданию украинский чемпион.
Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.