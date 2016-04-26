Усик объяснил, почему поражение Владимира Кличко Фьюри — плюс для супертяжелого дивизиона

Поражение украинского боксера Владимира Кличко британцу Тайсону Фьюри является плюсом для супертяжелого дивизиона, поскольку тот после него оживился.

Об этом Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик заявил в интервью Обозревателю.

В то же время украинец выразил мнение, что проигрыш также пошел на пользу нашему спортсмену.

"Посмотрите, как оживился дивизион, какая суета пошла. А Владимир сделал из этого определенные выводы", — отметил он.

По словам собеседника журналистов, последний "очень долго был на троне". "Ему надо вернуть пояса, которые остались у Фьюри, и отдыхать", — сказал изданию украинский чемпион.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.