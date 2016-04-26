Суркис намекнул Луческу: на этот раз "Шахтеру" легко не будет

26 апреля 2016, 18:17

Это будет дерби, на которое придут зрители, говорит президент "Динамо".

Игорь Суркис

В украинском дерби киевское "Динамо" будет играть против донецкого "Шахтера" оптимальным составом, чтобы не обижать соперника и своих болельщиков.

Об этом заявил президент столичного клуба Игорь Суркис, сообщает интернет-издание "Динамомания".

"С "Шахтером" мы будем играть оптимальным составом, потому что не хотим обижать команду соперника и не хотим обижать наших болельщиков. Я не знаю, как сложится матч — мы можем выиграть, проиграть или сыграть вничью. "Шахтер", на секундочку, полуфиналист Лиги Европы. Это очень сильная и амбициозная команда с очень сильным тренером, хорошей финансовой составляющей. Я сказал ребятам, что мы должны приложить все силы, чтобы показать чемпионскую игру с такой командой, как "Шахтер", а не выйти с шапкозакидательским настроением и показать, что мы уже чемпионы. Надеюсь, что у "горняков" будет хорошее настроение после игры с "Севильей", и они тоже выйдут в оптимальном составе", — подчеркнул Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футбольная география по-украински, или Как бомжевало классико "Шахтер" — "Динамо"

"Каждый тренер пытается вывести из себя своего противника. Это очередной ход Луческу, но я бы сказал, что уже нужно придумать что-то новое. Старое уже не работает. Мы это послушали и продолжили четко заниматься своим делом. Мы понимали, что должны выигрывать каждую следующую игру и тогда станем чемпионами. Доказывать что-то, даже если мы проиграем "Шахтеру", что мы не чемпионы... Мы напрямую попали в Лигу чемпионов. Везде написано, что мы уже сегодня чемпионы", — напомнил президент "Динамо".

"Если бы мы боялись "Шахтер", то могли бы сказать, что мы проверяем нашу молодежь. А что нам доказывать? Мы пропустили семь мячей. Три из них от "Шахтера". Быстро восстановились за два дня и не проиграли "Челси". Но в той игре у нас не играли два ключевых футболиста — Рыбалка и Хачериди. Я прекрасно помню это игру и уверяю вас, что на этот раз "Шахтеру" так легко не будет. Несмотря на то, что матч не будет таким принципиальным ни для нас, ни для "горняков", это будет дерби, на которое придут зрители. На месте тренеров я бы подарил им яркий и красочный футбол, но я уверен, что и Ребров будет закрываться, и Луческу будет придумывать какую-то тактику, чтобы обыграть "Динамо". Я же, как президент клуба, хочу посмотреть, как выглядят мои футболисты на уровне такого серьезного соперника, и как быстро они восстанавливаются после эйфории. Мы заслуженно выиграли чемпионат, и никто меня не переубедит, что это было не так", — подытожил Суркис.

Напомним, наставник киевлян Сергей Ребров заявил, что главный тренер "горняков" Мирча  Луческу обидел все команды Премьер-лиги, заявив, что если киевская команда не обыграет "Шахтер", то она не заслуживает чемпионства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо Ребров Суркис Шахтер Луческу дерби
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять