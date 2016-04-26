Суркис намекнул Луческу: на этот раз "Шахтеру" легко не будет

В украинском дерби киевское "Динамо" будет играть против донецкого "Шахтера" оптимальным составом, чтобы не обижать соперника и своих болельщиков.

Об этом заявил президент столичного клуба Игорь Суркис, сообщает интернет-издание "Динамомания".

"С "Шахтером" мы будем играть оптимальным составом, потому что не хотим обижать команду соперника и не хотим обижать наших болельщиков. Я не знаю, как сложится матч — мы можем выиграть, проиграть или сыграть вничью. "Шахтер", на секундочку, полуфиналист Лиги Европы. Это очень сильная и амбициозная команда с очень сильным тренером, хорошей финансовой составляющей. Я сказал ребятам, что мы должны приложить все силы, чтобы показать чемпионскую игру с такой командой, как "Шахтер", а не выйти с шапкозакидательским настроением и показать, что мы уже чемпионы. Надеюсь, что у "горняков" будет хорошее настроение после игры с "Севильей", и они тоже выйдут в оптимальном составе", — подчеркнул Суркис.

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"Каждый тренер пытается вывести из себя своего противника. Это очередной ход Луческу, но я бы сказал, что уже нужно придумать что-то новое. Старое уже не работает. Мы это послушали и продолжили четко заниматься своим делом. Мы понимали, что должны выигрывать каждую следующую игру и тогда станем чемпионами. Доказывать что-то, даже если мы проиграем "Шахтеру", что мы не чемпионы... Мы напрямую попали в Лигу чемпионов. Везде написано, что мы уже сегодня чемпионы", — напомнил президент "Динамо".

"Если бы мы боялись "Шахтер", то могли бы сказать, что мы проверяем нашу молодежь. А что нам доказывать? Мы пропустили семь мячей. Три из них от "Шахтера". Быстро восстановились за два дня и не проиграли "Челси". Но в той игре у нас не играли два ключевых футболиста — Рыбалка и Хачериди. Я прекрасно помню это игру и уверяю вас, что на этот раз "Шахтеру" так легко не будет. Несмотря на то, что матч не будет таким принципиальным ни для нас, ни для "горняков", это будет дерби, на которое придут зрители. На месте тренеров я бы подарил им яркий и красочный футбол, но я уверен, что и Ребров будет закрываться, и Луческу будет придумывать какую-то тактику, чтобы обыграть "Динамо". Я же, как президент клуба, хочу посмотреть, как выглядят мои футболисты на уровне такого серьезного соперника, и как быстро они восстанавливаются после эйфории. Мы заслуженно выиграли чемпионат, и никто меня не переубедит, что это было не так", — подытожил Суркис.

Напомним, наставник киевлян Сергей Ребров заявил, что главный тренер "горняков" Мирча Луческу обидел все команды Премьер-лиги, заявив, что если киевская команда не обыграет "Шахтер", то она не заслуживает чемпионства.