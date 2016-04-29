ФФУ утвердила новый регламент чемпионата Премьер-лиги

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины одобрил изменения и дополнения в Регламент Всеукраинских соревнований Премьер-лиги (ПЛ) сезона 2015/16 годов.

Изменения касаются чемпионата Украины-2016/17 годов, сообщает пресс-служба ФФУ.

Как говорится в документе, в чемпионате примут участие 12 команд. Чемпионат пройдет в два этапа. 1-й этап — 2 круга, 22 тура, 132 матче. По итогам 1-го этапа формируются 2 группы по 6 команд. Группа 1 (места с 1-го по 6-е) — определяют чемпиона ПЛ и команд-участниц соревнований УЕФА. Группа 2 (места с 7-го по 12-е) — определяют команд-участниц, которые покидают соревнования ПЛ. Спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

По итогам сезона 2016/17 ротация команд между лигами будет происходить таким образом: команды первой лиги ПФЛ, которые по спортивным показателям заняли 1 и 2 места в турнирной таблице, напрямую повышаются в классе при наличии Аттестата ФФУ на право участия в главных соревнованиях команд ПЛ. Команды ПЛ, которые по спортивным показателям заняли последние 11 и 12 места в чемпионате ПЛ, напрямую понижаются в классе и переходят в ПФЛ.

Если главная команда Участника ПЛ исключена из соревнований и она заняла в итоговой таблице место выше предпоследнего, тогда в ПЛ остается Участник, главная команда которого заняла предпоследнее место в турнирной таблице.

Напомним, что в УПЛ активно отстаивали формат чемпионата с двенадцатью клубами-участниками и с введением матчей плей-офф.

Ранее в ФФУ настаивали, что формат чемпионата Украины по футболу необходимо расширять до 16-ти клубов.