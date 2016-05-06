Притула придумал, как уберечь украинских болельщиков от "угашенных российских фанатов" на Евро-2016

Известный своей социальной активностью, украинский юморист и телеведущий Сергей Притула обратился к президентам отечественных футбольных клубов с просьбой помочь обеспечить безопасность украинских болельщиков, которые намерены поддержать "сине-желтую" сборную на Евро-2016 во Франции.

Об этом он пишет на своей официальной странице в Facebook (публикуем на языке оригинала).

"У всіх на язиці конфлікт Ярмоли і Степаненка. Динамо і "Шахти". І за тими балачками, якими зараз закидали всю мережу, ми забуваємо про одну глобальну проблему. У нас на носі Євро 2016. Франція. Погляньте-но на картинку:

11 июня, 21:00 (Марсель): Англия — Россия — группа B

12 июня, 21:00 (Лилль): Германия — Украина — группа C

15 июня, 15:00 (Лилль): Россия — Словакия — группа B

Ситуація така: 12 червня русскіє братья відсипаються після виснажливої генітальної наруги від Англії в Марселі. І 13-го вони починають з'їжджатися куди? Правильно, у Лілль, де 15-го Росія буде вигрібати від словаків. І того ж таки 13-го червня, зранку, у Ліллі будуть прокидатись після матчу з німцями хто? Правильно, хлопці і дівчата з тризубними паспортами!

Так от, панове, я не Ванга і не Нострадамус! Але, махачем, солоденьким, аж пахне…

Я не впевнений, що 13-го числа, всі українці зранку встануть і звалять з Лілля в Ліон. Думаю, що якраз 13-го будемо відсипатись і покидатимемо місто або під вечір, або 14-го. Що це означає?! Це означає, що в обід на вулицях Лілля ми, хочемо цього чи ні, але перетнемося з росіянами. Що з себе представляє купа вгашених російських фанатів ми вже бачили на Євро 2012, можете підняти ролики з Ютюба і переглянути, що вони чудили в Польщі. І це єдина причина, чому на Євро я їду без свого сина. Бо я не можу гарантувати своїй дитині безпеку, коли мова йде про поведінку орків. Але, підозрюю, що буде багато людей, які приїдуть і з жінками і з дітьми!

І для того, щоб наші вболівальники могли спокійно попити пиво на площі Гранд Плац я прошу президентів українських клубів, які вряд чи сидять у ФБ, але помічники яких однозначно моніторять мережу: ЗАХИСТІТЬ НАШИХ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ! 300-400 молодих, сильних, загартованих у "післяматчевих бесідах" прихильників збірної, які не мають фінансової можливості відвідати Євро, але які зможуть захистити мирних українських вболівальників від не зовсім мирних і "ужратих" балєльщікав, будуть абсолютно не зайвими, як мінімум у Ліллі.

Так, звісно ж, там будуть різні хлопці. І з ними треба буде провести профілактичну бесіду. Щодо прапорів, гасел і т.д. Але є чуйка, що збережене здоров'я сотень українців буде варте штрафів. Краще спрацювати на випередження, аніж потім пожинати плоди бездіяльності.

Суркіс, Коломойський, Ахметов, Димінський, Тарута, Жеваго і т.д., профінансуйте по 50-70 чоловік від своїх клубів і тисячам наших вболівальників буде спокійніше! Думаю, ФФУ теж може підключитись до цієї ініціативи", — подытожил известный юморист.

Напомним, нардеп Борислав Береза предложил выгнать из сборной Украины игроков донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого и Тараса Степаненко, а также игрока российской "Кубани" Евгения Селезнева, потому что "сепары в сборной недопустимы".

Фото: Facebook Сергея Притулы