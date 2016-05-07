Скончался экс-игрок и тренер киевского "Динамо"

В пятницу, 6 мая, на 64-м году жизни скончался известный украинский футболист и тренер — Валерий Зуев.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что профессиональную карьеру футболиста он начал в киевском "Динамо", а после ее завершения почти 20 лет работал в тренерском штабе команды.

"В составе клуба провел 68 матчей, забил один гол, трижды становился чемпионом Советского Союза, дважды — обладателем Кубка СССР, в сезоне 1974/1975 выигрывал Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА", — отметили журналисты.

Также защищал цвета днепропетровского "Днепра", с которым в 1983-м стал чемпионом СССР. "В 1981 году, выступая за СКА (Ростов-на-Дону), выиграл очередной Кубок СССР. В 2013-м был ассистентом главного тренера симферопольской "Таврии", — добавило издание.

Напомним, в прошлом году в начале марта в Украине умер 29-летний футболист луганской "Зари" — Павел Худзик, который попал в аварию. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: fcdynamo.kiev.ua