Премьер-лига. "Металлист" минимально победил "Черноморец", видео гола

В субботу, 7 мая, в Одессе в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч между местным "Черноморцем" и харьковским "Металлистом", который завершился со счетом 0:1.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Черноморец".

"Первый и единственный в противостоянии гол харьковчане забили в конце матча, минимально победив соперника", — отметили журналисты.

Видео гола Зотько

"Черноморец" — "Металлист" 0:1

Гол: Зотько, 90+2

"Черноморец": Боровик — Татарков, Хочолава, Мартыненко, Азацкий — Кабаев, Ковалец — Калитвинцев, Куценко (Переверза, 75), Коркишко (Сильвио, 88) — Барилко (Хобленко, 44);

"Металлист": Погорелый — Зубейко, Зотько, Рыжук, Каплиенко — Харатин, Ралюченко — Третьяков (Наполов, 84), Краев, Соболь — Приемов (Родич, 90+4);

Предупреждения: Куценко, Кабаев, Татарков, Калитвинцев — Третьяков, Зотько, Погорелый.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" победила местную "Говерлу" со счетом 4:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: ТСН ПРОСПОРТ