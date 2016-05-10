Маркевич назвал условие своего перехода в ПАОК

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич не исключил, что уже этим летом может возглавить греческий ПАОК.

Об этом со ссылкой на gazzetta.gr сообщает интернет-издание football.ua.

"Да, мы проводили некоторые беседы с президентом Саввиди, не с Михелом. Соглашение не достигнуто, поэтому слухи о том, что я возглавлю ПАОК — не правдивы".

"На этой стадии переговоров, у меня нет желания перебираться в Грецию и возглавлять эту команду. Если ПАОК продемонстрирует всю серьезность намерений и желание пригласить хороших футболистов, тогда да, возможно, я начну тренировать команду".

"Мы играли с греческим клубом. Это сильная команда с мощной фанатской поддержкой. Чтобы бороться за титулы, клубу нужно активнее себя вести в трансферные окна, приглашая более качественных футболистов".

"И сейчас в этой команде неплохие футболисты, но этого недостаточно. Пять лет назад ПАОК был отличной командой, которая успешно выступала в Европе. Для развития клуба, нужны изменения структуры, на каждом уровне управления".

Напомним, еще в августе 2015-го Маркевич заявил о желании уйти из "Днепра", однако в клубе отказались принять его отставку.