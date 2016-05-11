Кубок Украины. "Шахтер" победил во Львове и вышел в финал, видео голов

В среду, 11 мая, во Львове завершился матч Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Александрию" и выиграл со счетом 2:0.

С учетом результата первой игры (1:1), горняки вышли в финал турнира, сообщает УНИАН.

Отмечается, что номинальные хозяева поля "Арены Львов" мощно начали матч и открыли счет уже на 15-й минуте. Как потом оказалось, это эпизод стал решающим во всем двухматчевом противостоянии. Дарио Срна со штрафного навесил точно на голову Максиму Малышеву, который отправил мяч под перекладину — 1:0.

В дальнейшем горняки имели гораздо больше шансов увеличить свое преимущество, чем "Александрия" сравнять счет, но изменить счет ни одной команде не удавалось до последних минут матча. Лишь в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Веллингтон Нем забил второй гол воспользовавшись грубой ошибкой защитника и выйдя один на один с... пустыми воротами соперника.

"Шахтер" — "Александрия" 2:0

Голы: Малышев, 15, Нем, 90+2

"Шахтер": Каниболоцкий — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев – Марлос (Бернард, 76), Коваленко, Тайсон (Нем, 68) – Эдуардо (Гладкий, 71)

"Александрия": Леванидов – Запорожан (Старенький, 80), Басов, Имереков, Микицей – Леонов (Чорний, 56), Банада — Козак, Грицук (Кулиш, 46), Дедечко — Пономарь

Предупреждения: Степаненко, Ордец, Ракицкий – Козак.

Напомним, ранее сообщалось, что луганская "Заря" одержала победу над днепропетровским "Днепром" и вышла в финал.

Видео: Футбольные обзоры.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).